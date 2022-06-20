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    Строительно-монтажные работы не начали по 14 проектам в СКО

    20 Июня 2022, 14:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подрядчики не приступили к строительно-монтажным работам по 14 проектам. Конкурсы по некоторым из них провели еще зимой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима области Кумара Аксакалова, договор на проведение капитального ремонта дома культуры в селе Минкесер Мамлютского района с подрядчиком должны были заключить еще в январе. И конкурс прошел, и средства выделили. В селе Пресновке проект по благоустройству территории физкультурно-оздоровительного комплекса и ремонту дорожной сети тоже «завис». Здесь до сих пор нет договора с авторским надзором.

    «Деньги есть, конкурсы провели, ничего не делается до сих пор. Даже не получили талоны о принятии уведомления о начале строительно-монтажных работ. Это касается Мамлютского, Кызылжарского, Есильского, Тайыншинского и Жамбылского районов и города Петропавловска. Макушка лета уже. Вовсю работа должна кипеть. Чего не хватает?» - недоумевает аким области.

    Его заместитель, курирующий сферу строительства, Сатжан Аблалиев заверил, что все объекты поставили на контроль.

    «Что касается дома культуры, мы отрабатывали с Минфином. В центре электронной коммерции постоянно выходила ошибка. Вчера получили одобрение. Договор заключили. Район о проблеме молчал, только после нашего обращения дело сдвинулось. По остальным объектам тоже были вопросы», - пояснил С. Аблалиев.

    К.Аксакалов считает, что с подрядчиками, которые не начинают работы без веских причин, нужно расторгать договоры.

    «Не бывает же так, чтобы выиграли конкурс и что-то мешает началу работ. Кто-то требует пересмотра сумм, корректировки. Не будет ее! Не хотят работать, пусть отказываются. Через каждые три дня мне докладывать, кто и что делает. Есть недоработка со стороны акиматов районов и координация со стороны заместителя акима области», - сказал К. Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Регионы Казахстана Общество
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