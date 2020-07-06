Строитель мира на основе диалога - Президент Папского совета по межрелигиозному диалогу Ватикана о Елбасы

ВАТИКАН. КАЗИНФОРМ - Президент Папского совета по межрелигиозному диалогу Ватикана, кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот выступил с поздравлениями по случаю 80-летия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Он отметил важную роль, которую Нурсултан Назарбаев сыграл «в построении мира путем продвижения межрелигиозного и межкультурного диалога, особенно благодаря инициативе по созданию Съезда лидеров мировых и традиционных религий», передает МИА «Казинформ».

«В Псалтыре говорится: «Продолжительность дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (90, 10).

Его Превосходительству Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет замечательно прожитой и уважаемой жизни, с чем поздравляю от себя лично и от Папского Совета по межрелигиозному диалогу и желаю крепкого здоровья, счастья, спокойствия ума и сердца, продолжения ответственного служения на благо Казахстану – государству, которое он создал 16 декабря 1991 г.

Отдавая ему дань уважения по этому поводу за неизмеримую заслугу, которую он оказал для всестороннего развития зарождающейся нации, я хотел бы ограничиться здесь тем, чтобы зафиксировать в очерках жизненно важную роль, которую он сыграл в построении мира путем продвижения межрелигиозного и межкультурного диалога, особенно благодаря инициативе по созданию Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Визит Н. Назарбаева в Ватикан 24 сентября 1998 г. имел важнейшее значение, не только потому что это был первый визит Первого Президента молодого государства, а потому что во время этого визита было подписано Соглашение о двустороннем сотрудничестве между Республикой Казахстан и Святым Престолом. Во время беседы с Папой Иоанном Павлом II, Его Превосходительство Нурсултан Назарбаев в частности проинформировал, что он желает, чтобы его страна участвовала в продвижении межрелигиозного и межкультурного диалога. Папа поприветствовал идею и заверил его в поддержке Святого Престола, через свой официальный орган по диалогу – Папский совет по межрелигиозному диалогу.

Папский совет по межрелигиозному диалогу в свою очередь делегировал Главу Бюро по вопросам ислама Папского Совета по межрелигиозному диалогу Монсеньора Халеда Акаше в качестве своего представителя для реализации данного проекта и оказания всевозможной помощи. Представитель Ватикана является также членом Рабочей Группы и Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Его Превосходительство г-н Назарбаев председательствовал все шесть Съездов – I Съезд (23-24 сентября 2003 г.), II Съезд (12-13 сентября 2006 г.), III Съезд (1-2 июля 2009 г.), IV Съезд (30-31 мая 2012 г.), V Съезд (10-11 июня 2015 г.), VI Съезд (10-11 октября 2018 г.), до момента его ухода в качестве Президента Республики Казахстан 19 марта 2019 г.

Святой Престол всегда относился к Съезду лидеров мировых и традиционных религий с большим вниманием, каждый раз направляя во главе своей делегации Кардинала. Среди них я вспоминаю Его Высокопреосвященство покойного Кардинала Жан-Луи Торана, Президента Папского Совета по межрелигиозному диалогу. Выступая на Пятом Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, он сказал: «То, что мы собрались вместе сегодня, показывает наше общее желание братства и мира, дружбы и сотрудничества, которые развивались здесь все эти годы».

Шестой Съезд имеет важное значение для Папского Совета по межрелигиозному диалогу в связи с Президентом Назарбаевым. На церемонии открытия Съезда (10 октября 2018 г.), Его Превосходительство сделал заявление: «Я хотел бы проинформировать вас о принятом решении впервые наградить Папский Совет Ватикана «Астанинской международной премией за вклад в межрелигиозный диалог». Он также добавил: «Мы благодарны Святому Престолу за огромный вклад в наш Форум. Я хотел бы вручить эту премию в вашем присутствии». Этот жест был широко оценен Святым Престолом в целом, и Папским Советом по межрелигиозному диалогу в частности, так как это было признание Президентом и всей страной усилий Папского Совета в продвижении уважительных и плодотворных отношений между верующими всех религий, не забывая также тех, кто не исповедует какую либо религию.

Сенат Парламента Республики Казахстан, решением Первого Президента, всегда играл важную роль в деятельности Съезда. Председатель Сената является также Руководителем Секретариата Съезда. Можно с уверенностью сказать, что через Председателя Сената, весь народ Казахстана поддерживал и продолжает поддерживать и продвигать межрелигиозный и межкультурный диалог.

Очень приятно, что Его Превосходительство г-н Касым-Жомарт Токаев, нынешний Президент Республики Казахстан, возглавлял Секретариат Съезда долгое время и был избран руководить государством, когда был Руководителем Секретариата. Он был Руководителем Секретариата Съезда много лет. Это большая честь и радость для Съезда и членов Секретариата, которые имели возможность близко работать с Президентом Токаевым.

Папа Иоанн Павел II во время своего пастырского визита в Казахстан сказал: «Дух открытости и сотрудничества являются частью ваших традиций. Казахстан всегда был землей, где разные традиции и культуры сосуществовали вместе (приветственная речь, Астана, 22 сентября 2001 г.).

Мы, Папский Совет по межрелигиозному диалогу, желаем Казахстану, богатому этническим, религиозным и культурным разнообразием, имевшему счастье избрать Нурсултана Назарбаева в качестве своего Первого Президента, которого чествует как Лидера Нации, продолжать процветать в единстве под мудрым и умелым руководством Президента Токаева».



