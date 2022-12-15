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    Строить жилье для медработников будут в Костанайской области

    15 Декабря 2022, 01:27

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для решения вопроса с дефицитом медицинских кадров в Костанайской области принято решение покупать квартиры для специалистов, а также строить многоквартирные дома в районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На предстоящий год на сферу здравоохранения выделено из областного бюджета 17 млрд тенге, из которых 2 млрд тенге направят на приобретение медицинского оборудования, 1,6 млрд тенге - на проведение 4 капитальных и 26 текущих ремонтов объектов здравоохранения области, 154,2 млн тенге - на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 13 организаций здравоохранения», - сообщила в ходе сессии областного маслихата руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина.

    На сумму свыше 248 млн тенге в области планируется купить 20 единиц специализированного медицинского транспорта, 50 млн тенге выделено на соцподдержку медицинских и фармацевтических работников, а 146,9 млн тенге - на обучение и выплату стипендий студентам и резидентам, обучающихся по медицинским специальностям.

    «В целях привлечения и уменьшения дефицита медицинских работников (это врачи и средний медицинский персонал) принято решение о выделении 2,1 млрд тенге на приобретение 69 квартир и строительство 7 домов (108 квартир) во всех регионах Костанайской области», - добавила Г. Мусагазина.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области в 2023 году бюджет составит свыше 500 млрд тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Строительство Здравоохранение Жилье
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