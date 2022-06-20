Строить здания выше девяти этажей запретили на большей части Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акиматом Алматы были разработаны новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе заседания маслихата предложил ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова в Наурызбайском районе, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до девяти этажей.

Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев заявил, что действующий регламент позволяет возводить жилые здания на указанной территории в 12 этажей и более.

«В целях снижения плотности строительство нового жилья в вышеназванном квадрате улиц должно быть не ниже III класса комфортности», - уточнил замакима.

По его словам, дополнительной нормой допускается строительство зданий выше девяти этажей при комплексном строительстве так называемом mix use, когда вместе с административными зданиями проектом предусматривается строительство жилья. В этом случае общий объем жилья не должен превышать 30% от общей площади проекта.

«Прошу поддержать вносимые изменения в План реализации градостроительных регламентов застройки, с принятием которого мы снизим плотность строительства в верхней части города, обезопасим жителей, проживающих в предгорьях, а также дальше продвинемся по направлению вовлечения экспертов и общественных активистов в рассмотрение реализуемых в городе проектов по строительству жилья», - заявил М. Азирбаев.

В начале этого года сообщалось, что в верхней части Алматы ограничат этажность зданий. В частности, на участках выше Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина.