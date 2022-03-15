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    Строить фабрику  по производству одежды и обуви начали в Алматинской области

    15 Марта 2022, 06:25

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Панфиловском районе Алматинской области планируется реализовать 19 инвестиционных проектов на сумму 4,6 млрд. тенге, в том числе 5 на сумму 3 млрд. тенге – на территории СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Например, международная компания по развитию Шелкового пути начала строительство завода мощностью до 450 тысяч пар обуви в год. На фабрике планируют шить и различные виды одежды.

    Компания «Арыстан и К» будет развивать предприятие по сушке кукурузного зерна мощностью 25 тонн в сутки, а «КАЗАКВА» откроет завод по производству рыбной продукции мощностью 300 тонн. Об этом стало известно в ходе встречи акима Алматинской области Каната Бозумбаева с жителями Панфиловского района.

    Продолжит свое активное развитие и Жаркентский крахмалопаточный завод, что немаловажно для Панфиловского района, занимающего в регионе первое место по производству кукурузы. На сегодня посевы кукурузы в районе превышают 26 тысяч га, что составляет 28% от посевной площади области.

    Канат Бозумбаев поручил своему заместителю Ж. Туякову, руководителю управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития совместно с акимом района принять меры по увеличению мощности крахмалопаточного завода и решению вопроса субсидирования процентной ставки через фонд «Даму». На предприятии, которое выпускает 27 видов продукции, трудоустроено 250 человек.

    «Еще один мощный потенциал для развития района – садоводство. Площадь садов здесь достигла 2,5 тысяч га, в том числе за последние пять лет посажено 223 га новых садов. Интенсивный сад крупного садоводческого хозяйства «Жаркент фрукт» занимает 1004 га. Но перерабатывающих предприятий в районе нет. Поэтому назначенный аким района должен активно работать в этом направлении, привлекать инвесторов для открытия современных производств, - резюмировал аким Алматинской области Канат Бозумбаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Акимат Промышленность Строительство Экономика
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