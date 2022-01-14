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    Строгие ограничительные меры вводятся на территории ЗКО

    14 Января 2022, 19:22

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На территории Западно-Казахстанской области вводятся строгие ограничительные меры. Об этом отмечается в постановлении главного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач поручил ввести строгие ограничительные карантинные меры на территории Западно-Казахстанской области. Запрещается проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи и др.) и иных мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений с массовым скоплением людей, за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте«Ashyq» до 30 человек;

    Вне зависимости от участия в проекте «Ashyq» запрещается:

    - деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний;

    - проведение коллективных мероприятий (жұма намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

    - конференций, семинаров, выставок, форумов;

    - деятельность ночных клубов;

    - обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

    Сокращается на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до 4-х человек (из разных домохозяйств), а заполняемость кинотеатров (участников проекта «Ashyq») - не более 30%;

    В общественных местах и на открытом воздухе, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, в случаях приема пищи в местах общественного питания, а также занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек

    при соблюдении социальной дистанции.

    Разрешается обучение учащихся:

    - школы областных центров, районных центров до 600 учащихся –

    штатный режим обучения;

    - школы более 600 учащихся – дистанционный формат обучения, сельские

    школы – штатный формат обучения;

    - 1-2 классы - штатный формат обучения и 3-5 классы - дежурные классы

    (там, где дистанционный формат обучения);

    - обучение студентов колледжей и ВУЗов – смешанный формат обучения: все лекции - онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные,

    семинарские занятия в штатном режиме.

    Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

    - обучение в организациях дополнительного образования – индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 10 человек – в штатном режиме.

    Следует перевести дистанционную форму работы не менее 70 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

    Торгово-развлекательным домам, торговым центрам, центрам обслуживания населения, спортивно-оздоровительные центрам, фитнессцентрам, йога-центрам, бани, сауны, бассейны обеспечить соблюдение усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних 3 месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);

    Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

    Постановление вступает в силу с 17 января 2022 года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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