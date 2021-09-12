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    Строгие карантинные меры введены в Сиане к XIV Национальным играм в Китае

    12 Сентября 2021, 17:17

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В городе Сиань (провинция Шэньси) введены строгие санитарно-эпидемиологические меры, где на следующей неделе стартует главное спортивное событие страны - XIV Национальные игры Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пишут местные СМИ, более 13 тысяч спортсменов, тренеров, судей и журналистов, прибывших состязаться, участвовать и освещать игры находятся на карантине в «национальной деревне».

    Карантинные меры включают в себя контроль над завершением вакцинации всего персонала, связанного с самими играми и другими мероприятиями вокруг них, а также постоянный мониторинг состояния здоровья и тестирование на коронавирус всех участников этого спортивного события.

    По сообщению оргкомитета, зрителей допустят на стадионы и арены, при условии, что все зрители пройдут полный курс вакцинации против COVID-19 за 14 дней до начала игр и предоставят отрицательный тест на коронавирус за 72 часа до открытия спортивного события.

    Для снижения риска распространения коронавируса во время игр в Сиане временно приостановлена работа более 4 тысяч местных достопримечательностей.

    Ожидается, что в октябре текущего года будет опубликована «The Beijing 2022 Playbook», в которой будут изложены руководящие принципы для всех заинтересованных сторон и раскрыты конкретные меры профилактики и контроля COVID-19 на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

    Напомним, что XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Здравоохранение Олимпиада Китай Мировые новости
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