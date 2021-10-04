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    Стресс-тестирование банков начали в Казахстане

    4 Октября 2021, 20:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщает о начале проведения надзорного стресс-тестирования банков второго уровня в пилотном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стресс-тестирование будет проходить в период с 4 октября 2021 года по март 2022 года с участием ограниченного количества банков.

    Агентством совместно с Национальным банком Республики Казахстан в целях обеспечения финансовой стабильности с начала 2021 года осуществляется работа по формированию комплексной системы стресс-тестирования на базе наилучших международных практик.

    Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков, с учетом возможных негативных сценариев развития экономики. Внедрение данного инструментария осуществляется в соответствии с Основными приоритетами надзорной политики банковского сектора на 2021 год и нацелено на повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора.

    В 2021 году надзорное стресс-тестирование будет проведено в пилотном режиме, в целях отработки методологии, статистических моделей, внутренних процедур Агентства и процессов в банках.

    Проведение полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков запланировано с 2022 года на ежегодной основе после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году.

    Полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также начиная с 2023 года позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Банки Экономика
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