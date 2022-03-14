Стремление молодежи жить лучше было использовано деструктивными силами – Савердин Имиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса Генеральный прокурор РК сообщил о том, что среди арестованных по январским событиям в основной массе были молодые люди до 30 лет. По словам секретаря военного совета Национальной гвардии Савердина Имирова, стремление молодежи жить лучше было использовано деструктивными силами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему молодые люди участвовали в массовых беспорядках? Молодые люди, участвовавшие в массовых беспорядках, не совсем осознавали что делают, так как были введены в заблуждение сторонниками деструктивных сил и бандитскими группировками. Ведь агитаторы деструктивных сил использовали ту часть молодежи, которая слабо ориентировалась в политике и в правовом отношении были безграмотны. Кроме того, свое влияние имело и разного рода ролики и статьи негативного характера, а также призывы отдельных лидеров деструктивных сил. Организаторы беспорядков рассчитывали на юношеский максимализм и стремление маргинальной части молодежи к легкой жизни, и иметь материальные блага, при этом не утруждая себя работой. Организаторами видимо были заранее подготовлены люди, которые проникли в маргинальную среду и провели «информационную подготовку», как это отметила правозащитница Айман Умарова. Думаю, что изначально эта часть молодежи, может не планировала участвовать в массовых беспорядках, но ведомые деструктивными активистами и криминальными структурами, они оказались в западне и стали невольными участниками массовых беспорядков, мародерства и нападений на государственные органы и объекты, что было на руку террористам. Слабые знания социально-экономической обстановки и международной ситуации, проводимых социальных реформ, а также правовой нигилизм, привели к тому, что деструктивные силы и террористические группы использовали молодых людей как «живой щит» как толпу, для создания хаоса и беспорядков. Кроме того, молодые люди в основном были с пригородных районов, подрабатывающие случайными заработками, поэтому они и ринулись грабить магазины, банки, ломбарды и другие объекты. Ведь на пленарном заседании было отмечено, что среди толпы практически не было студентов ВУЗов, а некоторых студентов насильно заставляли выходить на улицы и площади. Полагаю, что некоторая часть студенческой молодежи участвовала в мирных митингах, но а затем отказались от участия в беспорядках и не поддались на провокации организаторов беспорядков», - считает Савердин Имиров.

По словам спикера, основная масса молодежи оказалась заблудившейся, дезориентированной.

«Сейчас я уверен в том, что большинство из тех, кто принял участие в беспорядках, сожалеют, что поверили лжеагитаторам и последовали за ними. Уверен, что все организаторы и зачинщики беспорядков будут выявлены и привлечены к ответственности. Генеральный прокурор отметил, что в настоящее время созданная межведомственная следственно-оперативная группа продолжает работу по установлению виновных лиц», - добавил секретарь военного совета Национальной гвардии.