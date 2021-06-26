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    Стрелявший в Джорджа Флойда полицейский приговорен к 22 годам тюрьмы

    26 Июня 2021, 11:30

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В суде американского города Миннеаполиса судья Питер Кахилл вынес приговор полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он приговорен к 22 годам тюрьмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

    Бывший полицейский в апреле этого года был признан судом присяжных виновным в убийстве Флойда и с тех пор содержался в одиночном заключении.

    Это преступление всколыхнуло Америку и стало причиной массовых протестов и социальных волнений.

    Перед тем, как вынести приговор, судья Кахилл пояснил, что именно побудило его назначить срок в 270 месяцев, или чуть более 22 лет.

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    Борьба с преступностью Суды США
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