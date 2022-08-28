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    Стрелявшему в воздух на свадьбе кызылординцу грозит уголовная ответственность

    28 Августа 2022 19:24

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В социальной сети 27 августа начали распространяться видео, где мужчина стреляет в небо из оружия. Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел на окраине города во время проведения свадебного мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате стрельбы никто не пострадал.

    По данному факту в отношении 21-летнего жителя Кызылорды зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 293 (Хулиганство) УК РК. Начато досудебное расследование.

    Кроме того, в отношении четырех водителей автомашин, допустивших нарушения ПДД, заполнены пять административных протоколов по статьям 590 части 2 (два протокола), 630 части 2, 595 части 1, 595 части 1, 612 части 1 КоАП РК. Автомашины водворены на штрафстоянку.


    Фото: polisia.kz
    Кызылординская область Борьба с преступностью Происшествия Кызылорда
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