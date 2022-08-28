Стрелявшего в двух мужчин подозреваемого задержали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Костанайской области задержали подозреваемого, который в ходе драки применил огнестрельное оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».

27 августа около 17:50 часов на пульт 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что в садоводческом обществе «Юбилейный» происходит драка с применением огнестрельного оружия. На место происшествия прибыли комплексные силы полиции. Полицейские обнаружили двух мужчин – 31-летнего и 25-летнего жителей Сарыкольского района с огнестрельными ранениями. Потерпевшие были доставлены в больницу. В настоящее время им оказана медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.

Подозреваемый в совершении преступления с места происшествия скрылся. 38-летний житель областного центра, ранее судимый, был задержан через час в северной части города. В настоящее время водворен в ИВС. Огнестрельное оружие изъято, направлено на экспертизу. Также принимается процессуальное решение по фактам хранения и изготовления огнестрельного оружия.





Фото: polisia.kz