Стрелявшего на свадьбе мужчину наказали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, стрелявший в воздух на свадебном мероприятии, привлечен к административной ответственности в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Талгарским районным судом Алматинской области установлено, что 27 мая 2021 года гражданин А. во время проведения мероприятия в ресторане «Айсултан», нарушил общественный порядок и произвел четыре выстрела с пистолета (сигнального) «RETAY PT – 24».

Факт совершения правонарушителем мелкого хулиганства в общественном месте сопряженный с очевидным для окружающих нарушением общественного порядка и выражением явного неуважения к обществу, достоверно установлен в суде.

Согласно заключению специалиста, представленный на исследование пистолет «RETAY PT – 24» с заводским номером «RTAID -170900970» не является огнестрельным оружием и признан сигнальным пистолетом калибра 9 мм Р.А., изготовлен заводским способом, на момент исследования пистолет для производства выстрелов пригоден.

В суде А. признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся.

При назначении наказания, суд учел, что ранее правонарушитель не привлекался к административной ответственности, на иждивении имеет малолетнего ребенка.

«Постановлением суда от 7 июня 2021 года правонарушитель А., признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 МРП», - сообщили в пресс-службе Талгарского районного суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео торжества, на котором один из гостей после произнесения тоста выстрелил из пистолета в помещении.