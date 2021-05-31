Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Стрельба в зоне отдыха в Алматинской области: шестеро на скамье подсудимых

    31 Мая 2021, 12:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Илийском районном суде Алматинской области началось судебное разбирательство по делу о стрельбе в зоне отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в пресс-службе областного суда, прошел первый процесс, в связи с вызовом свидетелей следующий процесс отложен на 15 июня.

    «Подсудимых шестеро, обвиняются в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия. Статья 293 часть 3 пункт 2 УК РК»,- уточнили в ведомстве.

    Напомним, 31 октября 2020 года в одной из зон отдыха в поселке Байсерке Илийского района произошла стрельба. Двое человек были ранены. Видео появилось в соцсетях.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта