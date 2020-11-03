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    Стрельба в Вене: среди погибших и пострадавших казахстанцев нет – МИД РК

    3 Ноября 2020, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительной информации, среди погибших и пострадавших при стрельбе в Вене граждан Казахстана нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

    Вечером 2 ноября в столице Австрии, городе Вене, неизвестные открыли стрельбу. По данным местных властей, есть погибшие и раненые.

    Австрийская полиция проводит полномасштабную антитеррористическую операцию.

    «По предварительной информации Посольства Казахстана в Австрии, среди погибших и пострадавших граждан РК нет», - сообщили в МИД РК.

    Автор:

    МИД РК Происшествия Евросоюз
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