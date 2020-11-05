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    Стрельба в Вене: словацкая полиция предупреждала, что злоумышленник пытался купить патроны

    5 Ноября 2020, 00:15

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Австрии признал, что предупреждение словацких коллег о попытке закупить боеприпасы не было должным образом рассмотрено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Полиция Словакии сообщила, что подозреваемые из Австрии летом пытались закупить там боеприпасы и что австрийские власти были об этом извещены.

    Нападение в центре австрийской столицы унесло жизни четырех человек, еще 23 получили ранения.

    С тех пор выяснилось, что стрелок был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал срок за попытку присоединиться к джихадистам в Сирии.

    Как сообщается, его поездка за боеприпасами не увенчалась успехом, поскольку у него не было лицензии на владение оружием.

    По сообщениям немецких СМИ, застреленный полицией 20-летний мужчина в июле ездил в соседнюю Словакию, чтобы купить патроны для автомата АК-47, но вернулся с пустыми руками.

    Словацкая полиция подтвердила, что они немедленно передали сообщение своим австрийским коллегам, добавив, что больше никак не будут комментировать произошедшее.

    Жертвы нападения в Вене

    Стало известно, кто стал жертвами стрельбы в центре Вены:

    - 24-летняя немецкая студентка была убита перед рестораном на Рупрехтсплац, в котором она работала официанткой; она училась в университете прикладных искусств

    - 21-летний Недзип В. из Северной Македонии был застрелен недалеко от Флейшмаркта. Он был художником и любил футбол и много лет играл за местный клуб FC Bisamberg

    - 39-летний австриец погиб перед рестораном быстрого питания на Шведенплац

    - Позднее в больнице от ран скончалась 44-летняя австрийка. В сообщениях говорится, что она работала неподалеку от места нападения в компании Tribotecc

    Из 23 человек, раненных в результате нападения, 13 получили огнестрельные ранения, семеро находятся в тяжелом состоянии. Большинство из них австрийцы, но некоторые пострадавшие родом из Германии, Словакии, Люксембурга и других стран.

    Сколько было нападавших?

    Австрийские власти заявляют, что убийца был вооружен автоматом, пистолетом и мачете, на нем был муляж пояса со взрывчаткой.

    Изначально власти не знали, сколько человек участвовало в нападениях. Атака продолжалась девять минут, и полиция установила шесть мест преступления.

    Позднее министр внутренних дел Карл Нехаммер сказал, что нет никаких признаков того, что нападавших было двое, хотя полностью это нельзя исключать.

    Запрещенная в России и многих других странах джихадистская группировка «Исламское государство» в своем пропагандистском издании «Амак» взяла на себя ответственность за нападение.

    В среду центр Вены постепенно начал возвращаться к нормальной жизни. Мэр города Михаэль Людвиг почтил память жертв минутой молчания. В Австрии продолжается трехдневный траур по погибшим.

    Между тем швейцарская полиция арестовала двух человек в дополнение к 14 уже задержанным в Австрии, которые, как предполагается, были связаны с преступником.

    Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила, что эти двое были коллегами убийцы. «Все трое также встречались лично», - сказала она изданию St Galler Tagblatt.

    Герберт Кикль, член крайне правой Партии свободы, бывший министром внутренних дел в составе коалиционного правительства до 2019 года, подверг резкой критике деятельность австрийского разведывательного агентства BVT.

    Нынешний министр внутренних дел в ответ заявил, что агентство BVT серьезно пострадало за время, которое Кикль находился в должности.

    Курц призывает Европу к действиям

    Канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на нападение в Вене, призвав Европейский Союз «уделять гораздо больше внимания проблеме политического ислама в будущем». Он также сказал, что разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами с целью более тесной координации усилий по борьбе с терроризмом.

    В интервью немецкому изданию Die Welt Курц заявил: «Я надеюсь, что мы положим конец этой неправильно понимаемой терпимости, и что все страны Европы наконец осознают, насколько опасна идеология политического ислама для нашей свободы и европейского образа жизни».

    Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал к принятию закона о патриотизме ЕС, аналогичному принятому в США после терактов 11 сентября, который расширил полномочия спецслужб.

    «Европа и сама Италия не могут просто продолжать ограничиваться громкими словами», - сказал он, имея в виду нападения в Вене и Ницце на прошлой неделе. Напавший на жителей Ниццы человек прибыл в страну из Туниса через Италию.

    Председатель парламента ЕС Антонио Таяни снова призвал к созданию «европейского ФБР» для координации работы полиции и спецслужб, расследующих деятельность боевиков ИГ.

    Что известно о нападавшем

    Министр внутренних дел Австрии сообщил, что «исламистский террорист» по имени Куйтим Фейзулай в апреле 2019 года был заключен в тюрьму на 22 месяца за попытку отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к джихадистам ИГ, и был освобожден всего через восемь месяцев.

    По словам Нехаммера, в соответствии с австрийской практикой более мягкого отношения к молодым заключенным, он был освобожден досрочно после того, как убедил власти, что больше не придерживается экстремистских исламистских взглядов.

    У него были австрийское и македонское гражданство. Родственники Фейзулая в Северной Македонии рассказали агентству Рейтер, что его задержали в Турции два года назад и отправили обратно в Австрию.

    Глава ведомства общественной безопасности Франц Руф позже подтвердил, что Фейзулай прибыл в Турцию 1 сентября 2018 года и был арестован как «иностранный боец» по возвращении в Австрию в январе 2019 года.

    Ранее сообщалось, что в районе синагоги на площади Шведенплатц в Вене несколько злоумышленников с винтовками открыли стрельбу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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