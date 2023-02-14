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    Стрельба в Университете штата Мичиган: есть жертвы и раненые

    14 Февраля 2023, 14:54

    ИСТ-ЛАНСИНГ. КАЗИНФОРМ – Три человека стали жертвами стрельбы в Университете штата Мичиган в понедельник вечером. Еще пятеро получили ранения и находятся в местной больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Местная полиция получила звонок о том, что кто-то неизвестный в маске и небольшого роста открыл огонь на кампусе Университета Штата Мичиган в 20:18 вечера по местному времени.

    По данным полиции, нападавший открыл огонь по студентам в двух местах на территории университета.

    Фото: COURTESY OF MSU POLICE VIA AP

    Тело нападавшего было обнаружено сотрудниками полиции после нападения – он застрелился. Полицейским удалось выяснить, что нападавшему было 43 года, и он не имел никакого отношения к университету. Мотивы, двигавшие нападавшим, пока неизвестны.

    По словам представителей университета, оба здания, где нападавший открыл огонь, находятся в открытом доступе в рабочие часы – одно из них предназначено для занятий, а в другом проходят встречи студенческого совета.


    Главное фото: AL GOLDIS / AP

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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