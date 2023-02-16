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    Стрельба в торговом центре в Техасе: один человек погиб, трое ранены

    16 Февраля 2023, 17:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как минимум один человек был убит и еще трое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной в среду, 15 февраля, в фуд-корте торгового центра Cielo Vista Mall города Эль-Пасо в американском штате Техас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Один подозреваемый задержан, полиция продолжает поиски его возможного сообщника, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя полиции Роберто Гомеса. По словам сержанта Гомеса, выстрелы в торговом центре повлекли за собой хаос, «напуганные посетители спасались бегством».

    Горожан призвали не приближаться к месту происшествия, поскольку события там продолжают развиваться.

    Двое раненых мужчин, по данным телеканала CNN, сейчас находятся в университетском медицинском центре Эль-Пасо в критическом состоянии. О состоянии третьего пострадавшего данных пока не было.

    Журналисты обращают внимание на то, что торговый центр Cielo Vista Mall расположен рядом с супермаркетом Walmart, где 3 августа 2019 года злоумышленник застрелил 23 человека и еще более двух десятков ранил.

    Фото: dw.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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