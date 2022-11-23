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Стрельба в штате Вирджиния: есть жертвы и раненные

23 Ноября 2022, 15:02
Стрельба в штате Вирджиния: есть жертвы и раненные

ЧЕСАПИК. КАЗИНФОРМ – Около десяти человек стали жертвами очередного случая стрельбы в одном из супермаркетов в городе Чесапик, штат Вирджиния. Еще несколько посетителей получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Трагедия в магазине Walmart произошла во вторник вечером около 22:12 по местному времени. По словам представителя местной полиции Лео Косински, прибывшие на место происшествия менее чем за час до закрытия стражи порядка обнаружили жертв и доказательства стрельбы.

Подробная информация о том, сколько именно людей было убито или ранено, скорее всего, не будет доступна до вечера среды, потому что следователи всю ночь прочесывали место совершения преступления в поисках жертв или людей, которые могут скрываться. Однако, Косински отметил, что полиция считает, что количество жертв «менее десяти». По его словам, стрелок предположительно находится среди погибших.

Есть версии, что стрелявший был сотрудником или бывшим сотрудником магазина, который открыл огонь по своим коллегам в комнате отдыха, сообщил CNN источник в правоохранительных органах. Тот же источник сообщил, что в какой-то момент стрелок направил оружие на себя.

Местные власти обратились с просьбой к местным жителям не приближаться к месту происшествия, пока там работает полиция.


Фото:ru.oxu.az


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