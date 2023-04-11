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    Стрельба в штате Кентукки в США: погибли пять человек

    11 Апреля 2023, 01:18

    ЛУИСВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - Пять человек в Луисвилле (штат Кентукки на юге США) погибли в результате стрельбы, подтвердила местная полиция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Известно, что стрелявший мертв, обстоятельства его смерти пока не ясны.

    Полиция объявила, что ранены восемь человек, в том числе двое полицейских. Двое раненых, в том числе один полицейский - в критическом состоянии.

    Руководство полиции сообщило на пресс-конференции, что преступник открыл стрельбу в отделении банка Old National Bank.

    «Мы думаем, что это был стрелок-одиночка, и то, что он сделал, связано с банком. Выясняется, что он раньше был там сотрудником», - сказал шеф местной полиции Пол Хамфри.

    На видео с места событий видно, как вооруженные полицейские оцепляют коммерческий объект в этом районе.

    На съемках с места событий также видны разбитые стекла и брошенные медицинские принадлежности.

    На месте событий находятся также агенты ФБР, они помогают местной полиции, сообщило бюро в своем Твиттере.

    Инцидент случился в центре Луисвилла рядом с бейсбольным стадионом Луисвилл Слаггер Филд.

    Губернатор Кентукки Энди Бешир едва не расплакался, когда сообщил журналистам, что один из убитых - его друг.

    «Ужасно. Сегодня погиб мой очень близкий друг», - сказал губернатор, и, как передают репортеры, голос его дрогнул.

    Мэр Луисвилла Крейг Гринберг призвал всех молиться за раненых и похвалил полицию за мгновенную реакцию на сообщения о стрельбе.

    «Без сомнения, они своими действиями спасли людей», - сказал мэр.

    По данным проекта Gun Violence Archive, это уже 140-й массовый инцидент со стрельбой в США с начала года (сегодня, 10 апреля - 100-й день с начала года). Под массовой стрельбой проект понимает такую, в которой огнестрельные ранения (смертельные или нет) получили не меньше четырех человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия США Мировые новости
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