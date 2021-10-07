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    Стрельба в школе в Техасе: четыре человека пострадали, подозреваемый задержан

    7 Октября 2021, 11:48

    АРЛИНГТОН. REUTERS - КАЗИНФОРМ - Полиция задержала 18-летнего молодого человека, открывшего стрельбу в среду утром в средней школе Тимбервью в городе Арлингтон, Техас. В результате стрельбы четыре человека получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Как сообщила полиция, подозреваемый, сбежавший с места преступления, был вскоре взят под стражу. Ему будет предъявлено обвинение по трем пунктам - в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах/

    По данным полиции, по меньшей мере двое из четырех раненых получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

    «По предварительной версии, в школе произошла драка, в результате чего было применено оружие», - сказал журналистам помощник начальника полиции Арлингтона Кевин Колби.

    Все учащиеся были эвакуированы.

    Сообщается, что агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США также были на месте происшествия.

    Тимбервью является частью независимого школьного округа Мэнсфилд, большого округа в столичном районе Даллас-Форт-Уэрт, состоящего из 49 школ, в которых учатся более 35 000 учащихся.

    Колби сказал, что в школе находились два офицера из полицейского управления Мэнсфилда.

    По данным организации Everytown for Gun Safety, организации по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году на территории школ США произошло не менее 101 инцидента с перестрелкой, в результате чего 21 человек погиб и 56 получили ранения.

    В 2020 году было зарегистрировано не менее 96 инцидентов, в результате которых 23 человека погибли и 43 получили травмы.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия США
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