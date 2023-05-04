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    Стрельба в школе в Белграде: у подростка был заготовлен список жертв

    4 Мая 2023, 23:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подросток, устроивший накануне стрельбу в одной из школ Белграда, в результате чего погибли восемь учеников и охранник, планировал свою акцию в течение месяца, составил «список жертв» и план передвижения по классам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    14-летний стрелок, которого сербская пресса обозначает инициалами К.К., был арестован на месте, он оказался учеником 7 класса той же школы, где разыгралась трагедия. Его родители также взяты под стражу.

    По данным следствия, подросток использовал два пистолета. Оба зарегистрированы на его отца, имеющего официальное разрешение на их хранение. Также установлено, что незадолго до трагедии в школе К.К. не раз посещал стрельбища вместе со своим отцом.

    По словам министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича, в распоряжении несовершеннолетнего стрелка оказались три магазина по 15 патронов в каждом. В отношении отца подростка тоже начато следствие. В настоящий момент подросток содержится под стражей, но будет отправлен в психиатрическую клинику.

    Президент страны Александр Вучич в телеобращении к нации допустил, что в свете произошедшей трагедии возраст уголовной ответственности может быть понижен до 12. Он также заявил, что необходимо ужесточить политику хранения оружия и пересмотреть правила допуска на стрельбища и в тиры.

    С пятницы в Сербии объявлен трехдневный национальный траур.

    Напомним, подросток вошел утром в здание средней школы в центре Белграда и открыл стрельбу по сверстникам. Он убил по меньшей мере девять человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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