Стрельба в Сатпаеве: задержали еще пятерых подозреваемых

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Сатпаеве задержали еще пятерых подозреваемых по делу о ранении 24-летнего парня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После стрельбы 18 октября в Сатпаеве, в МВД РК сформировали следственно-оперативную группу, которая была направлена в регион для усиления и оказания практической помощи. В тот же день сотрудники МВД и регионального департамента полиции Улытауской области провели локальные профилактические отработки по обеспечению общественного порядка в Сатпаеве. В результате принятых мер задержаны и водворены в изолятор временного содержания 5 подозреваемых в совершении указанного преступления.

«Установлены причины конфликта, изъято орудие преступления. Наряду с этим, в городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В ее рамках активизирована работа по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах, организовано патрулирование в районах увеселительных заведений и других местах массового посещения граждан. Проверены все владельцы огнестрельного оружия», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.

Стражи порядка установили 23 факта нарушения условий хранения оружия. В результате 23 единицы огнестрельного оружия изъяты, а их владельцы привлечены к административной ответственности. Одновременно полицейские усилили поддержание правопорядка на дорогах – особое внимание акцентировано на пресечение нарушений Правил дорожного движения и задержанию водителей, управляющих автотранспортными средствами в состоянии опьянения. Также организована профилактическая работа во дворах жилых домов и дачных массивах, к которой привлечены представители общественности, волонтерских организаций.

За два дня профилактического мероприятия силами полиции выявлено и пресечено 334 правонарушения. При досмотрах на улицах изъято 29 колюще-режущих и ударных предметов, а также две единицы огнестрельного оружия. Проверены все увеселительные заведения и гостиницы города.

Оперативно-следственные и профилактические мероприятия на территории города Сатпаева продолжаются.



