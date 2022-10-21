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    Стрельба в Сатпаеве: задержали еще пятерых подозреваемых

    21 Октября 2022, 20:41

    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Сатпаеве задержали еще пятерых подозреваемых по делу о ранении 24-летнего парня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После стрельбы 18 октября в Сатпаеве, в МВД РК сформировали следственно-оперативную группу, которая была направлена в регион для усиления и оказания практической помощи. В тот же день сотрудники МВД и регионального департамента полиции Улытауской области провели локальные профилактические отработки по обеспечению общественного порядка в Сатпаеве. В результате принятых мер задержаны и водворены в изолятор временного содержания 5 подозреваемых в совершении указанного преступления.

    «Установлены причины конфликта, изъято орудие преступления. Наряду с этим, в городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В ее рамках активизирована работа по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах, организовано патрулирование в районах увеселительных заведений и других местах массового посещения граждан. Проверены все владельцы огнестрельного оружия», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.

    Стражи порядка установили 23 факта нарушения условий хранения оружия. В результате 23 единицы огнестрельного оружия изъяты, а их владельцы привлечены к административной ответственности. Одновременно полицейские усилили поддержание правопорядка на дорогах – особое внимание акцентировано на пресечение нарушений Правил дорожного движения и задержанию водителей, управляющих автотранспортными средствами в состоянии опьянения. Также организована профилактическая работа во дворах жилых домов и дачных массивах, к которой привлечены представители общественности, волонтерских организаций.

    За два дня профилактического мероприятия силами полиции выявлено и пресечено 334 правонарушения. При досмотрах на улицах изъято 29 колюще-режущих и ударных предметов, а также две единицы огнестрельного оружия. Проверены все увеселительные заведения и гостиницы города.

    Оперативно-следственные и профилактические мероприятия на территории города Сатпаева продолжаются.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Борьба с преступностью Криминал Улытауская область
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