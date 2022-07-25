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    Стрельба в парке Лос-Анджелеса привела к гибели двух человек

    25 Июля 2022, 11:33

    ВАШИНГТОН.КАЗИНФОРМ – По данным властей, в воскресенье два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в парке Пек в районе Сан-Педро в Лос-Анджелесе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Возраст пострадавших от 23 до 53 лет, один из которых находился в критическом состоянии, по состоянию на 24 июля.

    Инцидент произошел в 16:00 часов по местному времени в парке, где проходила автомобильная выставка, привлекшая около 500 человек.

    По данным полиции, стрельба произошла возле бейсбольных площадок в парке из-за конфликта между двумя группами людей. Предполагается, что стрелявших могло быть несколько человек. На месте происшествия было обнаружено несколько единиц оружия. Арестов произведено не было, расследование продолжается.


    Фото: cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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