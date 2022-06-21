Стрельба в Нью-Йорке привела к жертвам

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В понедельник в районе Гарлема в Нью-Йорке неизвестный стрелок открыл стрельбу, 1 человек погиб и 8 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Инцидент произошел на пересечении Восточной 139-й улицы и Пятой авеню в 00:40. Пятерых раненых полиция обнаружила на пешеходной дорожке, скорая помощь доставила их в больницы. Еще четверо пострадавших добрались в медицинские учреждения частным транспортом.

Один из раненых, 21-летний баскетболист, скончался в больнице от полученных ранений. Позже его опознали как Дариуса Ли, он жил в квартале от места происшествия.

О причинах массового расстрела и потенциальных подозреваемых не сообщается. На месте стрельбы полиция обнаружил огнестрельное оружие. По состоянию на понедельник арестов произведено не было.

Ранее сообщалось, что праздничный концерт в Вашингтоне закончился стрельбой и жертвами.



