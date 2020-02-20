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    Стрельба в Германии: подозреваемый найден мертвым

    20 Февраля 2020, 12:47

    ХАНАУ. КАЗИНФОРМ - По сообщениям полиции, по меньшей мере 10 человек погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Ханау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Telegraph.

    Злоумышленник открыл огонь в кальянном баре в центре города примерно в 10 часов вечера. После этого он поехал в другой бар, где снова открыл огонь по посетителям. По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы, девятая жертва скончалась некоторое время спустя в результате полученных травм.

    Полиция начала поиски преступника и обнаружила подозреваемого мертвым в доме его отца в Ханау. В доме полиция также обнаружила еще одно тело. Таким образом, число жертв стрелка достигла 10.

    Мотив преступления до сих пор остается неизвестным.

    Газета Bild сообщает, что подозреваемый был гражданином Германии и что в его машине были обнаружены боеприпасы и оружие. По сообщению газеты, предполагаемый злоумышленник имел лицензию на огнестрельное оружие, используемое для охоты.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Германия
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