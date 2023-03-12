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    Стрельба в церкви Свидетелей Иеговы в Германии: у стрелявшего была лицензия на оружие

    12 Марта 2023, 03:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стрельбу в центре «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге устроил бывший член этой религиозной организации. Жертвами нападения стали не менее семи человек, 24 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    О мотивах злоумышленника пока неизвестно, он покончил с собой на месте преступления.

    Полиция Гамбурга ранее получила анонимную информацию о психическом состоянии нападавшего, которого звали Филипп Ф.

    Комиссар полиции Гамбурга Ральф Мартин Мейер заявил: «Наше управление вооружений получило анонимное сообщение, причем в январе 2023 года. Аноним выразил в письме мнение, что Филипп Ф. может страдать психическим заболеванием, без того, как пишет человек, чтобы это было диагностировано с медицинской точки зрения».

    СМИ Германии сообщают, что у нападавшего была лицензия на ношение и хранение оружия. Глава МВД Нэнси Фазер сообщила о подготовке закона, обязывающего проходить психологический тест для получения лицензии.

    «Мы потрясены таким насилием. В эти трудные часы я думаю о жертвах и их семьях. Мы скорбим о тех, кто был так жестоко вырван из жизни», - выразил соболезнования в связи с инцидентом канцлер Германии Олаф Шольц.

    Фото: Jonas Walzberg/dpa

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Германия Мировые новости
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