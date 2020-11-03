Стрельба в центре Вены: есть убитые и раненые

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - В результате стрельбы в понедельник вечером в центре Вены по меньшей мере два человека погибли, не менее 15 человек получили ранения. Полиция проводит спецоперацию и просит жителей избегать общественных мест. Одного нападавшего застрелили полицейские, другой арестован. По крайней мере один из злоумышленников все еще не обнаружен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Австрийский канцлер Себастьян Курц назвал инцидент «отвратительным террористическим нападением», министр внутренних дел Карл Нехаммер призвал родителей не водить детей в школы во вторник.

Одно из самых серьезных террористических нападений в Австрии за многие годы произошло накануне введения локдауна из-за коронавируса: с 3 ноября бары и рестораны закрываются, в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00.

Первые сообщения о стрельбе появились около восьми вечера по местному времени - очевидцы сообщили о звуках, похожих на выстрелы, в районе синагоги на площади Шведенплатц. Полиция Вены чуть позже подтвердила, что в шести разных точках недалеко от синагоги было замечено несколько злоумышленников с винтовками, подтвержден один убитый (подозреваемый в нападении, застреленный полицией) и несколько раненых, в том числе один полицейский.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, видно, как люди разбегаются, и слышны звуки, похожие на выстрелы.

«Мы слышали звуки, как будто петарды взрываются. Было 20 или 30 таких хлопков, мы подумали, что это на самом деле стрельба. На улице рядом с нашим рестораном мы видели полицейского. Мы видели, как скорая помощь выстраивалась в очередь. Были жертвы. К сожалению, мы также видели, что рядом с нами на улице лежит тело», - рассказывает очевидец происходящего по имени Крис, находившийся в момент стрельбы в ресторане.

В данный момент в столице Австрии проводится крупномасштабная антитеррористическая операция. В центре города установлены блокпосты, полиция призывает население избегать общественных мест и не пользоваться городским транспортом.

Полиция также просит очевидцев на размещать видео и фотографии в соцсетях, поскольку это может помешать проведению операции и повредить мирным жителям.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал стрельбу террористическим нападением и сообщил, что один из нападавших был убит, еще как минимум один находится в бегах. Нехаммер также отметил, что нападавших могло быть несколько, и что число жертв нападения, возможно, не окончательное.

По словам министра внутренних дел, злоумышленники хорошо вооружены и очень опасны.

«Мы полагаем, что нападавших было несколько. К несчастью несколько человек были ранены, возможно, есть погибшие, - сказал министр в эфире австрийского телевидения и призвал жителей не покидать свои дома до особого распоряжения. - Мы объединили несколько подразделений для поиска предполагаемых террористов. Я не ограничиваю (операцию) лишь территорией Вены, потому что злоумышленники мобильны». Нехаммер добавил также, что власти усилили пограничный контроль.

Венская служба скорой помощи заявила об одном убитом. Информации о его личности пока нет. Предположительно речь идет об одном из нападавших. В больницы Вены доставлено по меньшей мере 15 раненых, семеро из которых в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о вооруженном нападении в Ницце. В католическую базилику Нотр-Дам в Ницце 29 октября ворвался мужчина с ножом и напал на посетителей. Не менее трех человек погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник при задержании получил огнестрельное ранение.

