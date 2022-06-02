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    Стрельба в больнице штата Оклахома – есть жертвы

    2 Июня 2022, 10:23

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Пять человек погибли, включая самого стрелявшего, в результате стрельбы в больнице города Талса в штате Оклахома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издания BBC News.

    По прибытии полицейских на вызов о стрельбе в больнице Святого Франциска вооруженный нападавший был уже мертв. Мужчина, личность которого еще не установлена, был вооружен винтовкой и пистолетом.

    Заместитель начальника полиции Эрик Далглиш сообщил, что в результате перестрелки погибли четверо гражданских лиц и сам стрелок, а также много раненых. Полиция не располагает информацией о возможной причине нападения. Идут следственные действия.

    Президент США Джо Байден был проинформирован о стрельбе в Талсе. В субботу глава Белого дома призвал американцев предотвратить дальнейшее насилие с применением огнестрельного оружия после стрельбы в школе штата Техас.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия США
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