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    Стрельба в английском Плимуте: несколько человек погибли

    13 Августа 2021, 03:01

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Несколько человек погибли в результате стрельбы в Плимуте в английском графстве Девон на юго-западе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    По словам полиции, инцидент с огнестрельным оружием произошел в районе Кейхэм в Плимуте.

    «На месте происшествия погибло несколько человек, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь», - сообщили в полиции.

    Сообщается, что инцидент не связан с терроризмом, и что стрелявший убит полицией.

    К месту стрельбы стянуты машины спасательных служб, полиции и скорой помощи, район оцеплен.

    Министр внутренних дел Прити Пател в «Твиттере» назвала инцидент шокирующим и сказала, что ее мысли с теми, кто пострадал в результате случившегося.Она призвала всех сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции.

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    Происшествия Великобритания Криминал
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