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    Стрельба произошла в Техасе: три человека убиты

    5 Июля 2023, 12:50

    ОСТИН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере три человека были убиты и восемь ранены в результате стрельбы в Форт-Уэрте, штат Техас, после проведения фестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Стрельба произошла незадолго до полуночи на местной парковке во время празднования Четвертого июля – Дня независимости США, подтвердила полиция во вторник.

    Смерть одной из жертв была констатирована прямо на месте происшествия. Еще двое скончались в больнице, и еще восемь человек были госпитализированы. Об их состоянии пока неизвестно, сообщает CBS News.

    По данным ABC News, 10 пострадавших в стрельбе были взрослыми, а еще один — несовершеннолетним.

    Стрельба произошла в районе Комо Форт-Уэрта через несколько часов после окончания ежегодного местного фестиваля ComoFest в честь Дня независимости.

    Пока не ясно ни сколько было стрелявших, ни что двигало ими. Никаких арестов произведено не было.

    Соединенные Штаты борются с большим количеством случаев массовой стрельбы, а также случаев применения огнестрельного оружия. В 2023 году в стране произошло более 340 случаев массовой стрельбы.

    По данным местной полиции, в ходе отдельного инцидента со стрельбой в понедельник вечером в Филадельфии пять человек были убиты и двое ранены, а подозреваемый взят под стражу.

    Еще два человека были застрелены и 28 ранены, примерно половина из них дети, в результате стрельбы на вечеринке на открытом воздухе в Балтиморе в штате Мэриленд. Полиция заявила, что разыскивает нескольких подозреваемых в рамках данного инцидента.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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