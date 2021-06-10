Стрельба произошла на военной базе в Техасе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военная база Сан-Антонио в Техасе, США, была переведена в среду в режим локдауна из-за инцидента со стрельбой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединенной базы Сан-Антонио - Лэкленд. Всему персоналу немедленно принять меры по полному локдауну и занять укрытия. Тревога не учебная», - говорится в сообщении, размещенном в Twitter базы.

Как уточняет местный портал BNO, стрельба произошла на учебной базе ВВС Лэкленд, которая входит в структуру объединенной базы Сан-Антонио. На место происшествия прибыла полиция, а также другие экстренные службы.

Пострадавших в результате стрельбы на военной базе нет, сообщили в Twitter базы.

Сейчас тревога на базе отменена.

По информации местного портала BNO, огонь, предположительно, по базе открыли два человека, которые затем скрылись, их поисками занимается полиция и военные. Информации о возможных причинах инцидента пока не приводится.



