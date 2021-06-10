Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Стрельба произошла на военной базе в Техасе

    10 Июня 2021, 02:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военная база Сан-Антонио в Техасе, США, была переведена в среду в режим локдауна из-за инцидента со стрельбой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединенной базы Сан-Антонио - Лэкленд. Всему персоналу немедленно принять меры по полному локдауну и занять укрытия. Тревога не учебная», - говорится в сообщении, размещенном в Twitter базы.

    Как уточняет местный портал BNO, стрельба произошла на учебной базе ВВС Лэкленд, которая входит в структуру объединенной базы Сан-Антонио. На место происшествия прибыла полиция, а также другие экстренные службы.

    Пострадавших в результате стрельбы на военной базе нет, сообщили в Twitter базы.

    Сейчас тревога на базе отменена.

    По информации местного портала BNO, огонь, предположительно, по базе открыли два человека, которые затем скрылись, их поисками занимается полиция и военные. Информации о возможных причинах инцидента пока не приводится.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай