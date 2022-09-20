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    Стражи правопорядка начали тур по городам Казахстана

    20 Сентября 2022, 18:04

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двух карагандинских ветеранов Великой Отечественной войны навестили участники тура информационно-пропагандистской группы Министерства внутренних дел и Национальной гвардии. Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией, Халық Қаһарманы полковник Кайрат Умбетов выразил слова благодарности фронтовикам за вклад в Победу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информационно-пропагандистская группа Министерства внутренних дел РК и Национальной гвардии начала республиканский тур «Служу Республике Казахстан!», его участники побывают в разных регионах страны. До 2 октября они намерены встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Улытауской областях.

    В гарнизонах, где побывают пропагандисты, пройдут мероприятия, направленные на воспитание военнослужащих и гражданской молодежи в духе казахстанского патриотизма и верности конституционному долгу, укрепление имиджа правоохранительных органов и Национальной гвардии, формирование положительного отношения к воинской службе в среде призывников.


    Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе полковник Кайрат Умбетов навестил двух ветеранов Великой Отечественной войны - 97-летнюю жительницу Караганды Марию Шинкевич и фронтовика из города Темиртау Николая Куриленко.

    «Сегодня казахстанцы живут в независимой стране, под мирным небом. Эту возможность нам подарило ваше поколение, которое приняло участие в самой разрушительной войне в истории человечества. Поэтому для нас святая обязанность чествовать ветеранов, боровшихся за наше светлое будущее! От имени всех военнослужащих Национальной гвардии благодарим вас за мирную жизнь. Здоровья вам и долгих лет жизни!» - сказал заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, находясь в доме темиртауского ветерана.

    Халық Қаһарманы вручил героям войны благодарственные письма и подарки от имени Главнокомандующего войсками правопорядка генерал-майора Еркина Ботаканова.

    «Мой дед в этом году праздновал 95-летие. Выражаем благодарность в/ч 5516 Национальной гвардии, которая постоянно оказывает помощь. И сегодня вы подарили нам праздничное настроение. Дедушка с большой радостью слушал песни военных лет и остался довольным», - говорит Карина, внучка Николая Семеновича.

    Информационно-пропагандистская группа пригласила ветерана, его родственников и соседей на концерт Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, который прошел в Темиртауском городском Доме культуры.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область МВД РК Общество Нацгвардия
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