Стратегию развития интеграции представят главам государств ЕАЭС до конца года

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Евразийского межправительственного совета 9 октября в Ереване согласован вопрос о регламентации применения права «вето» к решениям Коллегии Евразийской экономической комиссии о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

В мае проект Стратегии-2025 в целом одобрили главы государств Евразийского экономического союза. После этого стороны представили для рассмотрения еще 36 позиций. По итогам работы снята большая часть разногласий. Оставшиеся 5 пунктов будут вынесены на рассмотрение Высшим Евразийским экономическим советом до конца 2020 года.

Среди них – определение подходов к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа Союза, создание Института развития ЕАЭС и другие.



