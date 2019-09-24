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    Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года обсудили в Бишкеке

    24 Сентября 2019, 18:21

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке прошли консультации по проекту документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Делегацию казахстанской стороны возглавила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

    «Развитие внутреннего рынка Евразийского экономического союза, предусматривающего устранение барьеров во взаимной торговле должно стать решающим аспектом для развития евразийской интеграции и главным критерием нашей работы. При этом дальнейшее развитие интеграции должно проходить через призму экономической составляющей», - отметила Жанель Кушукова.

    Напомним, что проект Стратегических направлений разрабатывается в реализацию принятой в декабре прошлого года Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и должен быть представлен на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета до конца текущего года.

    В целом проект Стратегических направлений направлен на реализацию целей и задач ЕАЭС, в том числе обеспечение безусловного выполнения государствами-членами принятых обязательств, для формирования высокотехнологичного и инновационного евразийского пространства, цифровой трансформации экономик государств-членов, стимулирования деловой активности и обеспечения позитивных изменений в жизни граждан.

    По итогам заседания стороны договорились активизировать работу по разработке проекта Стратегических направлений.

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    Кыргызстан ЕАЭС
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