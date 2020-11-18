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    Стратегию духовно-нравственного воспитания детей и подростков планируют разработать в РК

    18 Ноября 2020, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством информации и общественного развития РК инициирована разработка Стратегии духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Об этом сообщила глава ведомства Аида Балаева на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, несколько недель назад на заседании комиссии под председательством Государственного секретаря было принято решение о переходе на этап национальной модернизации – нового направления программы «Рухани жаңғыру». Это исторический шаг, необходимый для формирования передового сознания нации путем развития сознания граждан, о котором говорил Президент страны Касым-Жомарт Токаев», – сказала А. Балаева.

    По ее словам, теперь пропаганда духовности будет осуществляться не в общем плане, а целенаправленно, с учетом возрастных особенностей граждан. При этом речь должна идти не об устаревших ценностях, а о ценностях, отвечающих требованиям современности, нужных людям.

    А. Балаева отметила, что программа «Рухани жаңғыру» базируется на трех ценностях: личностное развитие; уникальность нации и международный статус; развитие государства, гражданского общества и местных сообществ.

    При этом, по словам министра, в ходе реализации программы важно правильно ставить цели, чтобы получить от их достижения максимальный эффект. Поэтому необходимо начинать процесс модернизации нации, прежде всего, с воспитания детей и духовного роста молодежи.

    «Не секрет, что сегодня на воспитание детей, на формирование их мышления оказывает очень большое влияние виртуальный мир и бесконтрольный интернет. К сожалению, мы часто оказываемся свидетелями негативных проявлений, таких как жестокость подростков по отношению друг к другу, к окружению, к животным, суицид, низкая толерантность. Конечно, на все это нельзя смотреть односторонне. Это требует комплексного изучения. Но в основе всего, мы считаем, есть большая роль общественного контроля и национального воспитания. Потому что каждый недостаток показывает состояние всего общества. Поэтому, наряду с пропагандой среди молодого поколения национальных ценностей, главная задача – современное воспитание и образование. Национальное воспитание нашего народа всегда учило молодое поколение стремлению к новому, патриотизму», – сказала министр.

    Как сообщила А. Балаева, по инициативе министерства планируется разработка Стратегии духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Для этого в Институте общественного развития «Рухани жаңғыру» при министерстве создана рабочая группа.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Другие государственные органы Патриотизм Рухани жаңғыру Общество Молодежь
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