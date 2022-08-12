Стратегия работы с молодежью категории NEET разработана в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области разработана стратегия работы с молодежью, в том числе категории NEET, составляющей 6,2% из числа молодежи региона в возрасте от 15 до 28 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Данная стратегия направлена на решение социальных проблем молодого поколения, основными из которых является безработица и отсутствие жилья. Всего в области проживает около 124 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, из них 31% – в городах, 69% – в сельской местности.

С целью повышения доступности высшего образования и решения проблемы нехватки кадров в этом году выделено 90 грантов акима области на востребованные профессии сельскохозяйственного, технического, туристического направления, а также педагогику и медицину. Как сообщают в областном управлении образования, 65 грантов из 90 предназначены для молодежи из социально уязвимых слоев населения.

Кроме этого, в регионе проходит конкурс малых грантов «Zhasproject», направленный на реализацию проектов по поддержки уязвимых групп молодежи. По данным областного управления общественного развития, в рамках конкурса каждому участнику безвозмездно будет выделено до 1 млн тенге. Всего предусмотрено 63 проекта.

Также по состоянию на 1 августа 2022 года в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы органами занятости охвачено 4585 человек из числа молодежи в возрасте до 29 лет. Трудоустроено 2961 человек, в том числе 1253 человека – на постоянные рабочие места.

Еще одной действенной мерой поддержки является программа «С дипломом – в село». По состоянию на 1 августа 2022 года 266 специалистов получили подъемные на общую сумму 81,5 млн тенге, а 143 специалистам выдан бюджетный кредит на сумму 650,9 млн тенге.

Продолжается реализация программы «Жасыл ел». Планируется трудоустроить 635 дружинников, на эти цели будет направлено порядка 70 млн тенге.

С целью обеспечения молодежи области доступным жильем разрабатывается программа «Жетісу жастары: 0-5-25». На первом этапе на реализацию программы выделено 400 млн тенге для 40 участников. Основные условия программы: 0% – первоначальный взнос, 5% – ставка вознаграждения по займу, срок кредита – до 25 лет. Планируемый срок запуска проекта – следующий год.

В конце августа – начале сентября текущего года запланировано открытие Центра обслуживания молодежи в городе Текели.

В целом в Жетысуской области действует 11 молодежных ресурсных центров, 10 из них – районные и городские филиалы.



