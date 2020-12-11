Стратегия ЕАЭС до 2025 года закладывает новые горизонты экономической интеграции – Михаил Мясникович

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в ходе брифинга по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета рассказал об основных вопросах рассмотренных сегодня на заседании с участием глав государств-членов ЕАЭС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам М.Мясниковича, между главами государства состоялся заинтересованный открытый разговор о тот как укрепить интеграцию, обеспечить взаимодополняемость экономик за счет синергетического эффекта.

«Очень аргументировано были сформулированы предложения Беларуси, Казахстана и России о необходимости объединения усилий для того, чтобы наладить массовое производство высокоэффективных вакцин против коронавирусной инфекции. Это будет открывать возможности для восстановления перемещения наших граждан на евразийском пространстве», - сказал председатель Коллегии.

«Очень много было сформулировано поручений с короткими сроками исполнения. Это касается вопросов ветирования решений по антидемпинговым мерам для защиты национальных товаропроизводителей от недобросовестного импорта из третьих стран, это касается вопросов промышленной кооперации», - сказал М.Мясникович.

Также особое внимание главами государств уделено расширению международного экономического сотрудничества.

«Курс на глобальную интеграцию, на расширение контактов обозначен главами государств. Для нас, для Комиссии, это непростая задача, но с учетом роста авторитета нашей организации считаем, что у нас впереди хорошие перспективы», - отметил он.

М.Мясникович также обозначил важность принятия Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года.

«В рамках интеграционных процессов этот документ который позволит по-новому решать многие вопросы интеграции. Сейчас требуются новые более совершенные подходы. Нам необходимо более полно задействовать промышленный потенциал, торгово-логистические возможности для того чтобы обеспечить взаимную дополняемость экономик наших государств», - сказал он.

М.Мясникович подчеркнул, что утвержденная Стратегия в большей части затрагивает вопросы, непосредственно связанные с человеческим измерением.

«Это вопросы образования. здравоохранения, вопросы связанные с перемещением граждан. То есть открываются новые возможности в образовательной, научной сфере. В этом особая новизна стратегических направлений до 2025 года и, безусловно, этот огромный потенциал необходимо задействовать», - отметил председатель Коллегии.