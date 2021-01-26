Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года разработана в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году Национальный банк ставит задачу вернуть инфляцию с текущего уровня 7,5% в целевой коридор 4-6%. Об этом заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднесрочной перспективе это позволит достичь цели по инфляции 3-4%, озвученной вами на ХХ съезде партии Nur Otan. Для этого Национальным Банком по Вашему (Президента - прим. автора) поручению разработана Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года, которая предусматривает системные меры по повышению эффективности денежно-кредитной и макроэкономической политики нашего государства», - сообщил Ерболат Досаев во время расширенного заседания Правительства.

Напомним, под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства.



