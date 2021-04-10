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    Стратегического партнера для производства полиэтилена ищет Правительство РК

    10 Апреля 2021, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по производству полиэтилена поделился заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По проекту производства полиэтилена мощностью 1,250 млн. тонн в год ведется работа по поиску потенциального стратегического партнера. Для этого определены следующие критерии: наличие лицензионной технологии, предоставление рынка сбыта (off-take контракт) и возможность организации финансирования, на основе которых сформированы группы компаний. На сегодня с данными компаниями начаты переговоры, в частности с Sabic, Chevron и др», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также отметил, что поскольку ключевым условием для успешного привлечения стратегического партнера является обеспечение проекта сырьем совместно с ТОО «Тенгизшевройл» прорабатывается вопрос строительства газосепарационной установки мощностью 9,7 млрд. м3 (ГСУ) – инфраструктуры, необходимой для извлечения этана из сухого газа.

    «Начаты работы по разработке проектно-сметной документации по ГСУ, которую планируется завершить до конца текущего конца. В целом по данному проекту стоит задача в 2021 – 2022 годах определить стратегического партнера и приступить к его реализации. По проекту выпуска циклогексана частным инвестором предусматривалась реализация проекта по переработке бензола с АНПЗ в циклогексан (мощностью 150 тыс. тонн в год). Однако в связи со сложившейся ситуацией в мире, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, инвестором приостановлено рассмотрение данного проекта», - объяснил зампремьера.

    На сегодня, по его словам, другим частным инвестором изучается вопрос переработки бензола с изменением конфигурации проекта.

    В целом для успешной реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической отрасли принят ряд мер:

    - в рамках Закона «О газе и газоснабжении» регулируются цены и объемы углеводородного сырья для нефтегазохимических производств (товарный и сжиженный нефтяной газ);

    - на территории СЭЗ НИНТ действуют налоговые и таможенные преференции;

    - упрощена процедура привлечения иностранной рабочей силы.

    «Также в рамках деятельности Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан прорабатывается вопрос внедрения законодательного механизма по специальному соглашению об инвестициях для нефтегазохимических проектов. В специальном соглашении планируется предусмотреть как обязательства со стороны государства перед инвестором (защита инвестиций, гарантии по обеспечению сырьем и инфраструктурой, налоговые льготы, право прямого применения международных экологических и строительных норм), так и со стороны инвестора перед государством», - заключил Р. Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Экономика
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