Стратегические запасы нефти в США снизились до уровня 1985 года

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Стратегические запасы нефти в США на прошлой неделе упали до самого низкого уровня за 37 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Business Insider India.

Согласно данным министерства энергетики США, объем стратегического нефтяного резерва страны упал до 453,1 млн баррелей. Это самый низкий уровень с 1985 года.

Запасы сократились более чем на 160 млн баррелей в этом году после того, как Белый дом поручил использовать рекордное количество сырой нефти в попытке снизить высокие цены на бензин и сдержать инфляцию.

США настаивают на том, чтобы другие страны высвободили нефть из своих стратегических запасов в попытке увеличить предложение и снизить давление на рынке. В марте Международное энергетическое агентство заявило о скором появлении дополнительных 60 млн баррелей.

По данным аналитиков, эти действия способствовали резкому падению цен на нефть, наблюдавшемуся в течение последних двух месяцев, хотя ключевым фактором могло быть замедление мировой экономики.

Нефть марки Brent потеряла в цене около 20% по сравнению со своими июньскими максимумами, в то время как стоимость нефть марки WTI упала примерно на 24%.

По данным Американской автомобильной ассоциации, данные меры властей привели к снижению цен на бензин в США с 5 долларов за галлон в июне до 3,89 доллара во вторник.

Стратегический нефтяной запас США хранится в огромных подземных соляных пещерах на четырех крупных объектах в Техасе и Луизиане. На своем пике в 2009 году стратегический нефтяной резерв США содержал 727 млн баррелей сырой нефти. По данным Агентства энергетической информации, в 2021 году США потребляли в среднем около 20 млн баррелей нефти в день, в то время как добывали около 11 млн.



Фото: PEUTERS

