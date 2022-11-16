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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Стратегическая неопределенность в мире является для Казахстана одним из вызовов - Еркин Тукумов

    16 Ноября 2022, 16:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор КИСИ Еркин Тукумов назвал причины частой смены стратегий развития страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Частая смена стратегий развития Казахстана происходит из-за необходимости адаптации к современным быстроменяющимся процессам. Также это является следствием отсутствия в Казахстане грамотной базы регионоведов по странам, которые нас окружают: Китай, Россия, другие страны Центральной Азии», - сказал Еркин Тукумов на форуме стратегических инициатив.

    Ранее Еркин Тукумов сообщил, что нужно адаптировать нашу систему международного права к нынешним реалиям.

    «Нужно ли менять сегодня международное право, учитывая настолько большое количество противоречий, что лодка может перевернуться? Конечно, нужно. Нужно адаптировать нашу систему международного права к нынешним реалиям», - отметил спикер.


    Фото: kisi.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Политика Международная деятельность РК
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