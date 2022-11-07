Страсть к жизни преодолела все трудности - танцор на коляске Ермек Калымбетов
Ермек Калымбетов преодолевает все трудности именно потому, что он любит жизнь. Несмотря на то, что он не может ходить на своих ногах, участвовал в международных соревнованиях по легкой атлетике и занимал призовые места. В настоящее время Ермек танцует на сценах Италии, Швеции, Китая, России, покоряя сердца многих людей.
«В свое время, в начале, я испытал тяжелые ситуации. В голове постоянно возникал вопрос «Почему?». Такова воля судьбы, пришлось смириться. Рискнул. Я хотел доказать, что даже сидя в коляске, можно достичь своей цели, своей мечты», - говорит Ермек Калымбетов.
Ермек поначалу занимался спортом. Его тренер Арыстан Орынбаев подготовил 17-летнего подростка к соревнованиям по легкой атлетике. Он участвовал в соревнованиях на 100, 200, 400 метров. В результате энергичный молодой человек добился определенного успеха в спорте.
«Легкая атлетика - самый сложный вид спорта. Было тяжело. Тем не менее, в Талдыкоргане я занял первое и второе места, участвуя в соревнованиях на трехколесной коляске. В 2009, 2011 годах стал чемпионом Кубка Казахстана. Ну, а тот момент, когда я поехал в Дубай, чтобы получить лицензию на Параолимпийские игры. Проиграл. И это пережил трудно», - делится собеседник.
Несмотря на участие в соревнованиях, проводимых внутри страны, столь прежнего интереса для Ермека уже не было. Просто потому что его мечтой было одно - стать олимпийским чемпионом. Х орошо п онимающий ситуацию Ермека тренер призвал его заняться танцами. После будущий танцор познакомился с руководителем секции Дарией Жумадилаевой. Именно с этого момента началась новая жизнь энергичного молодого человека, открылась его новая грань.
«Занятия танцами вызвали у меня интерес, несмотря на все сложности. Это также пробудило мою страсть к жизни. Занимал первые места в небольших соревнованиях. Позже мы усилили подготовку и начали выходить на большие конкурсы. Возвращался из Караганды и Алматы с призами. Позже мы решили выезжать за границу и выступали там», - рассказывает он.
Когда выходит на сцену, Ермек держит себя расслаблено, свободно передвигается и подстраивается под ритм музыки. Его коляска также предназначена для танцев. Может запросто исполнить самбу, румбу, танго, вальс, ламбаду. По словам Ермека, он даже забывает, что сидит в коляске.
Выступал и завоевал призовые места в конкурсах, состоявшихся в Тайване, Бельгии, Германии, Италии, Словакии, Польше, России. В Германии под кюй «Адай» занял почетное четвертое место. На данный момент танцор готовится к очередным соревнованиям.
«Выражаю благодарность тренерам Дарие Жумадилаевой и Арыстану Орынбаеву, а также танцующим вместе парам Кульшим Аталыковой и Айдане Мукановой. Айдана - девушка, которая, как и я, передвигается на коляске. Все окружающие люди поддерживают меня и помогают мне добиться успеха», - говорит Ермек.
Сегодня очень много желающих, которые приглашают танцора выступить на мероприятиях. Приглашают его выступать и на тоях. Однако Ермек против выступления на тоях, но старается не отставать от других мероприятий.
Ермек Жорабекулы - ровесник независимости, родился в 1991 году. В 1998 году окончил школу-интернат в селе Каскасу. Обучался в аграрном колледже по специальности «программист».
Сейчас работает музыкальным руководителем в Центре оказания специальных социальных услуг №5 при управлении координации занятости и социальных программ Тюрксанской области. Организует концерт для приезжающих на лечение из районов. Вместе с супругой Алией воспитывает дочь Алину.
В свободное время он подтягивается на турнике, делает различные упражнения. На коляске без каких-либо трудностей может подниматься и спускаться по лестнице до 5-го этажа.
«В перспективе сделаю все возможное, чтобы сделать свою семью счастливой. Не теряю цель, чтобы выступить на Паралимпийских играх и стать чемпионом. Вот начал готовиться к этому - осваиваю метание копья», - рассказал Ермек.