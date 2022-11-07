ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте проживет человек, танцующий на инвалидной коляске, при этом восхищающий многие страны мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ермек Калымбетов преодолевает все трудности именно потому, что он любит жизнь. Несмотря на то, что он не может ходить на своих ногах, участвовал в международных соревнованиях по легкой атлетике и занимал призовые места. В настоящее время Ермек танцует на сценах Италии, Швеции, Китая, России, покоряя сердца многих людей.

«В свое время, в начале, я испытал тяжелые ситуации. В голове постоянно возникал вопрос «Почему?». Такова воля судьбы, пришлось смириться. Рискнул. Я хотел доказать, что даже сидя в коляске, можно достичь своей цели, своей мечты», - говорит Ермек Калымбетов.

Ермек поначалу занимался спортом. Его тренер Арыстан Орынбаев подготовил 17-летнего подростка к соревнованиям по легкой атлетике. Он участвовал в соревнованиях на 100, 200, 400 метров. В результате энергичный молодой человек добился определенного успеха в спорте.

«Легкая атлетика - самый сложный вид спорта. Было тяжело. Тем не менее, в Талдыкоргане я занял первое и второе места, участвуя в соревнованиях на трехколесной коляске. В 2009, 2011 годах стал чемпионом Кубка Казахстана. Ну, а тот момент, когда я поехал в Дубай, чтобы получить лицензию на Параолимпийские игры. Проиграл. И это пережил трудно», - делится собеседник.

Несмотря на участие в соревнованиях, проводимых внутри страны, столь прежнего интереса для Ермека уже не было. Просто потому что его мечтой было одно - стать олимпийским чемпионом. Х орошо п онимающий ситуацию Ермека тренер призвал его заняться танцами. После будущий танцор познакомился с руководителем секции Дарией Жумадилаевой. Именно с этого момента началась новая жизнь энергичного молодого человека, открылась его новая грань.

«Занятия танцами вызвали у меня интерес, несмотря на все сложности. Это также пробудило мою страсть к жизни. Занимал первые места в небольших соревнованиях. Позже мы усилили подготовку и начали выходить на большие конкурсы. Возвращался из Караганды и Алматы с призами. Позже мы решили выезжать за границу и выступали там», - рассказывает он.

Когда выходит на сцену, Ермек держит себя расслаблено, свободно передвигается и подстраивается под ритм музыки. Его коляска также предназначена для танцев. Может запросто исполнить самбу, румбу, танго, вальс, ламбаду. По словам Ермека, он даже забывает, что сидит в коляске.

Выступал и завоевал призовые места в конкурсах, состоявшихся в Тайване, Бельгии, Германии, Италии, Словакии, Польше, России. В Германии под кюй «Адай» занял почетное четвертое место. На данный момент танцор готовится к очередным соревнованиям.

«Выражаю благодарность тренерам Дарие Жумадилаевой и Арыстану Орынбаеву, а также танцующим вместе парам Кульшим Аталыковой и Айдане Мукановой. Айдана - девушка, которая, как и я, передвигается на коляске. Все окружающие люди поддерживают меня и помогают мне добиться успеха», - говорит Ермек.

Сегодня очень много желающих, которые приглашают танцора выступить на мероприятиях. Приглашают его выступать и на тоях. Однако Ермек против выступления на тоях, но старается не отставать от других мероприятий.

Ермек Жорабекулы - ровесник независимости, родился в 1991 году. В 1998 году окончил школу-интернат в селе Каскасу. Обучался в аграрном колледже по специальности «программист».

Сейчас работает музыкальным руководителем в Центре оказания специальных социальных услуг №5 при управлении координации занятости и социальных программ Тюрксанской области. Организует концерт для приезжающих на лечение из районов. Вместе с супругой Алией воспитывает дочь Алину.

В свободное время он подтягивается на турнике, делает различные упражнения. На коляске без каких-либо трудностей может подниматься и спускаться по лестнице до 5-го этажа.

«В перспективе сделаю все возможное, чтобы сделать свою семью счастливой. Не теряю цель, чтобы выступить на Паралимпийских играх и стать чемпионом. Вот начал готовиться к этому - осваиваю метание копья», - рассказал Ермек.