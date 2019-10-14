Страны ССТГ заинтересованы в расширении

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, выступая на заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета, которое состоялось в преддверии VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), выразил надежду в расширении данной организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В начале выступления Ч. Айдарбеков выразил удовлетворенность принятым решением Узбекистана о вступлении в Тюркский совет в период председательствования Кыргызстана и поздравил своего узбекского коллегу А.Камилова. Вместе с тем, он подтвердил заинтересованность Организации в дальнейшем расширении, выразив надежду, что Туркменистан последует примеру Узбекистана.

«Хочу поприветствовать министра иностранных дел Узбекистана господина Камилова уже как полноценного члена нашей организаций. Это очень важное решение, которое было принято во время председательствования кыргызской стороны», - отметил Ч. Айдарбеков.

В настоящее время идет подготовка к 7-му Саммиту Тюркского совета, который состоится 15 октября 2019 года в Баку.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) является международной организацией, созданной по инициативе Первого Президента РК Казахстан Нурсултана Назарбаева в 2009 году с целью оказания содействия всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами. Организация была учреждена в соответствии с Нахчыванским соглашением, подписанным на Саммите глав тюркоязычных государств в 2009 году Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. С 2018 года статус наблюдателя в Тюркском совете имеет Венгрия.

В 2019 году Узбекистан принял решение о присоединении к Тюркскому совету. В различных мероприятиях в рамках организации, включая саммиты Тюркского совета участвует также Туркменистан.

Напомним, Кыргызстан председательствует в ССТГ с 2018 года.