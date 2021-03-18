Страны ШОС согласовали программу борьбы с терроризмом на 2022-2024 годы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Представители спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества одобрили проект программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Ташкенте прошло 36-е заседание Региональной Антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, посвященное выработке совместных мер по борьбе с международными террористическими организациями. В нем приняли участие представители компетентных органов Казахстана, Узбекистана, России, Китая, Индии, Кыргызстана, Пакистана и Таджикистана.

Представители стран обменялись мнениями об уровне взаимодействия компетентных органов, определили совместные меры по реагированию на вызовы и угрозы безопасности со стороны международных террористических организаций. Рассмотрена информация о ходе выполнения в 2020 году программы сотрудничества государств — членов ШОС по противодействию современным угрозам.

В ходе заседания одобрен проект программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.

Кроме этого, в рамках резолюций Совбеза ООН, направленных на предотвращение перемещения иностранных боевиков-террористов, рассмотрен вопрос внедрения и эксплуатации систем предварительной информации о пассажирах и данных о записях их регистрации.

На встрече было также согласовано проведение в 2021 году очередных совместных антитеррористических учений стран ШОС «Пабби-Антитеррор-2021».

РАТС ШОС была образована в 2004 году. Штаб-квартира организации находится в Ташкенте.



