Страны ОПЕК+ сохранили план по добыче нефти

ВЕНА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Страны ОПЕК+ приняли решение о сохранении согласованного на встрече в октябре плана по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года, следует из итогового коммюнике, которое опубликовано на сайте ОПЕК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В документе также отмечается, что участники ОПЕК+ подтверждают готовность проводить встречи в любой момент и принимать необходимые дополнительные меры в ответ на рыночную ситуацию, чтобы поддерживать баланс спроса и предложения.

Ранее источник сообщил, что министры стран ОПЕК+ решили сохранить действующий план по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

«Такой же план. Без изменений», - сказал он.

Ранее министры стран-участниц соглашения ОПЕК+ начали встречу в формате видеоконференции. «Министерская встреча началась», - сказал один из собеседников агентства. Другой источник подтвердил эту информацию.



