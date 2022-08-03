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    • Страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу нефти

    3 Августа 2022 19:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    «На заседании обсуждалось выполнение в июне странами обязательств по соглашению. По итогам заседания принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на сентябрь месяц на 0,1 млн баррелей в сутки.

    Обязательства Казахстана на сентябрь составят 1,710 млн баррелей в сутки», - сказано в сообщении ведомства.


    #Энергетика #Промышленность #Нефть #Минэнерго РК
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