Страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу нефти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«На заседании обсуждалось выполнение в июне странами обязательств по соглашению. По итогам заседания принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на сентябрь месяц на 0,1 млн баррелей в сутки.

Обязательства Казахстана на сентябрь составят 1,710 млн баррелей в сутки», - сказано в сообщении ведомства.



