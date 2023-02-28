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    Страны из С5+1 приглашены к участию в Астанинском международном форуме

    28 Февраля 2023, 16:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди пригласил к участию в Астанинском международном форуме страны из С5+1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для нас очень важно работать над созданием новых альтернативных торговых маршрутов, поскольку мы восстанавливаем нарушенные цепочки поставок. В этой связи я хотел бы пригласить делегации из стран С5+1 принять участие в Астанинском международном форуме, который состоится 8 и 9 июня. В нем также примут участие политические лидеры, мыслители и частные компании», - сказал Мухтар Тлеуберди, открывая встречу глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

    Министр подчеркнул важность встреч такого формата.

    «Такие встречи с участием центральноазиатских президентов приводят к более активным экономическим взаимодействиям и создают благоприятную среду, чтобы укрепить отношения между братскими странами. Как итог, мы видим, что внутрирегиональная торговля в Центральной Азии в 2022 году выросла на 25%, это почти 8 млрд долларов», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Как ранее сообщалось, форум станет платформой для диалога высокопоставленных делегатов зарубежных правительств, международных организаций, бизнеса и научных кругов с целью поиска путей решения таких проблем, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Сотрудничество Международная деятельность РК
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