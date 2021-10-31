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    Страны G20 договорились не допустить разогрева атмосферы Земли более чем на 1,5 градуса

    31 Октября 2021, 23:28

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Лидеры стран G20 признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине века. Главы государств договорились не допустить разогрева атмосферы Земли более чем на 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В документе указывается, что страны-члены намерены до 2030 года сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов.

    По словам принца Уэльского Чарльза, из-за глобального потепления на кону оказалось будущее человечества и самой природы. «Очевидно, что нам потребуются триллионы долларов ежегодных инвестиций для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру и добиться поставленной цели в полтора градуса, которая спасет наши леса и фермы, наши океаны и дикую природу», — сказал он.

    На страны G20 приходится 80% вредных выбросов в атмосферу, а около 27% (данные 2019 года) только на Китай. Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что решения, принятые в Риме, окажут непосредственное влияние на успех климатической конференции ООН по климату в Глазго.

    Накануне на полях саммита Страны «евротройки» (Франция, Германия, Великобритания) и США обсудили вопросы, связанные с Ираном. Они выразили обеспокоенность сокращением сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии и рассчитывают, что Тегеран возобновит переговоры о возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий.

    Об этом заявила Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера ФРГ: «Разумеется, мы делаем ставку на то, что Иран вернется за стол переговоров. Но время идет, а обогащение урана в Иране продолжается. Нас это очень беспокоит. Поэтому пришло время обсудить, что можно сделать. чтобы не позволить Ирану вооружиться ядерным оружием».

    В субботу участники саммита согласовали общие правила налогообложения, в частности, введение минимального 15% глобального налога на доходы корпораций.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология США Евросоюз Италия Европа
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