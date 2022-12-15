Страны Евросоюза будут добиваться установления потолка цен на газ ниже 200 евро

РИМ. КАЗИНФОРМ - Некоторые страны ЕС, включая Италию, намерены добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже 200 евро за МВт⋅ч. Как пишет агентство ANSA в среду накануне встречи лидеров стран ЕС, в заключительном документе будет указываться необходимость достичь соглашения по «энергетическому пакету», предложенному Еврокомиссией, передает МИА «Казинформ».

Агентство, ссылаясь на источники в Брюсселе, не исключает, что это может быть сделано на следующей неделе в ходе очередной встречи профильных министров. По его данным, пока сохраняются разногласия как по порогу ограничения, так и по более широким возможностям его применения.

Изначальное предложение Еврокомиссии о потолке на уровне 275 евро, который вводится после двух недель сохранения более высоких цен на газ на рынке, не устроило большинство стран. Проходила информация, что порог может быть снижен на 10 евро, а срок применения ограничительного механизма сокращен до пяти дней. Однако многие страны полагают, что данные условия не наступят и механизм окажется бесполезен.

Как ранее сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, приоритетом стран ЕС остается «обеспечение надежности поставок и снижение цен для граждан и бизнеса». Министры энергетики 27 стран ЕС 13 декабря провели очередное заседание в Брюсселе, на котором должны были согласовать потолок цен на газ, однако так и не смогли этого сделать

Фото: theice.com



















